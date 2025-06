Bari celebra i carabinieri | il Comune consegna la cittadinanza onoraria all' Arma

Bari rende omaggio ai Carabinieri con una cerimonia emozionante a Palazzo di Città, consegnando loro la cittadinanza onoraria. Il sindaco Vito Leccese ha sottolineato l’importanza del contributo dell’Arma nel garantire sicurezza e solidarietà alla città. Un gesto simbolico che rafforza il legame tra istituzioni e cittadini, riconoscendo il valore inestimabile dei loro sforzi quotidiani. La cerimonia si conclude con un sentito momento di gratitudine e rispetto.

