Barcellona proseguono i lavori al nuovo Camp Nou | ecco com’è ora | VIDEO

Il nuovo ‘Spotify Camp Nou’ si sta trasformando davanti ai nostri occhi, pronto a consacrare il Barcellona come uno dei stadi più moderni d’Europa. Nonostante alcuni ritardi, i primi segni di sviluppo stanno emergendo, tra cui i verdi ciuffi d’erba che annunciano un futuro all’altezza delle aspettative. Un restyling che promette di rivoluzionare l’esperienza dei tifosi e portare la magia blaugrana a un livello superiore. Ecco il video che mostra i primi passi di questa straordinaria rinascita.

