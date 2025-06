Barca in fiamme al largo di Fiumicino tratto in salvo l' unico uomo a bordo

Un drammatico episodio si è verificato al largo di Fiumicino mercoledì 25 giugno, quando una barca a motore di circa nove metri è stata avvolta dalle fiamme. Grazie all'intervento tempestivo della Capitaneria di Porto, l'unico uomo a bordo è stato tratto in salvo e portato in sicurezza. Un'altra testimonianza di come la prontezza possa fare la differenza tra tragedia e salvezza.

Un'imbarcazione a motore di circa nove metri ha preso fuoco mercoledì 25 giugno intorno alle 9:30, a circa sei miglia dalla costa di Fiumicino. L'allarme è stato lanciato alla Capitaneria di Porto, che ha inviato sul posto una motovedetta riuscendo a salvare l'unico passeggero presente a bordo. L'uomo, soccorso e portato al porto, è apparso in buone condizioni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Barca in fiamme al largo di Fiumicino, tratto in salvo l'unico uomo a bordo

