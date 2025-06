Barca a vela affonda nel Porto di Sorrento | uomo salvato dalla Guardia Costiera

Un'incidente che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia, ma grazie alla prontezza della Guardia Costiera, un uomo è stato salvato dall'affondamento della sua barca a vela nel porto di Sorrento. La tempestiva azione delle forze di salvataggio ha evitato conseguenze più gravi, dimostrando ancora una volta l'importanza della sicurezza in mare. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa vicenda e le misure di prevenzione adottate.

La barca a vela dell'uomo ha iniziato a imbarcare acqua mentre si trovava nei pressi del Porto di Sorrento: prima che l'imbarcazione potesse affondare, l'uomo è stato tratto in salvo dalla Guardia Costiera. 🔗 Leggi su Fanpage.it

