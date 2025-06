banda ultra larga nelle marche open fiber missione compiuta

Le Marche sono ora tra le regioni italiane più avanzate digitalmente grazie alla conclusione della rete in fibra ottica ultra larga di Open Fiber. Un traguardo importante che apre nuove opportunità di crescita e innovazione, portando connessioni affidabili e veloci a ogni angolo del territorio. Giuseppe Gola e Andrea Maria Antonini esprimono orgoglio e soddisfazione per aver realizzato un’infrastruttura capace di trasformare il futuro digitale della regione. La strada verso una Italia più connessa è ormai tracciata.

"Una giornata molto importante. Le Marche sono la quarta regione a completare l’infrastruttura e contiamo di chiudere il progetto in tutta l’Italia entro la fine dell’anno", apre Giuseppe Gola, amministratore delegato di Open Fiber. Accanto a lui, l’assessore regionale alla digitalizzazione, Andrea Maria Antonini. "Siamo orgogliosi di avere completato il Piano Banda Ultra Larga – dice –, garantendo l’accesso a internet veloce a tutti i Comuni in area bianca". Parole, queste, per annunciare – ieri in conferenza stampa, ad Ancona – il traguardo raggiunto grazie "alla collaborazione tra la Regione, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Infratel Italia e Open Fiber". 🔗 Leggi su Quotidiano.net