Band e spettacoli alla festa della pasta ripiena

Preparati a vivere due weekend di gusto e musica alla Festa della Pasta Ripiena e del Castrato! Dal stasera al prossimo fine settimana, e poi dal 3 al 6 luglio, presso lo stand del campo sportivo di Bevilacqua, tornano i sapori autentici e le performance coinvolgenti. La quarta edizione promette di superare ogni aspettativa, con un menù che ogni anno conquista appassionati e nuovi visitatori. Non perdere l’occasione di scoprire un evento che sta diventando un must per tutta la comunità …

Per 2 week end, da stasera al domenica e dal 3 al 6 luglio, ritorna la festa della pasta ripiena e del castrato giunta 4a edizione, presso lo stand del campo sportivo parrocchiale dietro alla chiesa di Bevilacqua. "La festa della pasta ripiena e del castrato – dicono dal comune di Crevalcore - sta riscuotendo un crescente successo grazie all’esperienza e all’organizzazione dei componenti del gruppo, alla qualitĂ del menĂą che ogni anno si arricchisce di nuove proposte e alla capacitĂ e bravura dei cuochi". Un menu tra tortelloni, tortellini, tartufo, castrato, grigliate, arrosticini ma anche secondi di carne o fritto di pesce. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Band e spettacoli alla festa della pasta ripiena

