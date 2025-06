Banco Alimentare cena dei sindaci solidali | presente anche De Luca

Il 27 giugno alle ore 19.30, la Cena dei sindaci solidali si prepara a diventare un grande momento di solidarietà e coesione, con oltre 180 comuni e più di 400 amministratori provenienti dalla Campania. Tra i protagonisti, anche Vincenzo De Luca, presidente della Regione, e mons. Andrea Bellandi, arcivescovo di Salerno, pronti a rafforzare il legame tra istituzioni e comunità. Un evento che dimostra come l’unione possa alimentare speranza e cambiamento.

Tempo di lettura: 2 minuti Saranno più di 180 i comuni presenti, attraverso oltre 400 tra sindaci, vice e assessori, che parteciperanno venerdì 27 giugno dalle ore 19.30 al tradizionale appuntamento della Cena dei sindaci solidali, organizzata dal Banco Alimentare nella nuova sede operativa regionale della Campania. Annunciata la presenza di Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, di mons. Andrea Bellandi, arcivescovo di Salerno. Il tradizionale appuntamento con gli amministratori locali, provinciali e regionali sarà l’occasione per presentare la più grande piattaforma logistica della Rete Banco Alimentare in Italia con 8000mq di magazzino, 900 metri cubi di celle frigo positive e negative, uffici ed un importante auditorium. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Banco Alimentare, cena dei sindaci solidali: presente anche De Luca

In questa notizia si parla di: sindaci - banco - alimentare - cena

Elezioni Regionali, novità per la candidatura dei Sindaci. Fratelli d’Italia prova a far saltare il banco - Le elezioni regionali in Campania riservano novità significative per la candidatura dei sindaci, con Fratelli d’Italia che tenta di cambiare le regole del gioco.

Save the date – evento di lancio Colletta Alimentare 2025. Giovedì 26 giugno 2025 ore 19.00, Teatro Regio di Capitanata, Foggia. 25/06/2025/in Comunicati La Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, promossa dalla Fondazione Banco Alimentare, com Vai su Facebook

Banco Alimentare, cena dei sindaci solidali: presente anche De Luca; La cena dei sindaci al Campania; MERCATO SAN SEVERINO. IL SINDACO SOMMA: “OK A FINANZIAMENTO PER PROTEZIONE CIVILE INTERCOMUNALE”.

La cena dei sindaci solidali al nuovo magazzino del Banco Alimentare di Salerno - Saranno circa 180 i sindaci che parteciperanno Venerdì 27 giugno dalle ore 19. Come scrive napolivillage.com

Banco alimentare e amministratori locali, la rete della carità - RaiNews - Banco alimentare e amministratori locali, la rete della carità A Fisciano cena di solidarietà con 189 sindaci impegnati nella distribuzione di beni di prima necessità 04/07/2023 ... Si legge su rainews.it