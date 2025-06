Bambino annegato in piscina nel Bresciano trovato morto il bagnino | si è ucciso in un bosco

Una tragedia sfiora il cuore del Brescian?: un bambino annegato in piscina e, tragicamente, il bagnino Matteo Formenti, indagato per omicidio colposo, scomparso e poi trovato morto in un bosco. Due vite spezzate in un luogo di svago, lasciando dietro di sé un’onda di dolore e interrogativi senza risposta. La comunità si stringe nel dolore, chiedendosi come e perché tutto sia potuto accadere.

Matteo Formenti lavorava nell’impianto della tragedia. Indagato per omicidio colposo, era scomparso lunedì scorso. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Bambino annegato in piscina nel Bresciano, trovato morto il bagnino: si è ucciso in un bosco

