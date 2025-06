Balotelli saluta Genoa e Serie A | scelto il nuovo campionato dove giocherà

Mario Balotelli saluta il Genoa e la Serie A, pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera. Dopo aver lasciato il club ligure, l’attaccante si prepara a sfidare nuove sfide e a emozionare ancora nel suo prossimo campionato. La sua decisione segna un importante cambio di rotta, aprendo le porte a una nuova avventura ricca di aspettative e successi. Ma quale sarà il suo nuovo palcoscenico?

SuperMario è pronto ad una nuova avventura: saluta il Genoa e punta ad un nuovo club, il campionato in cui giocherà Mario Balotelli ed il Genoa, un amore mai nato e finito ancor prima di sbocciare. "Colpa" anche di Patrick Vieira, il tecnico scelto dal Grifone dopo l'esonero di Alberto Gilardino con la squadra che versava in cattive acque, nelle zone basse della classifica. Lo sliding doors della stagione di SuperMario è stato tutto lì. Il bomber fu voluto a Genova fortemente da Gilardino ma l'attuale allenatore del Pisa non ha mai potuto contare sul centravanti, con l'esonero arrivato poche settimane dopo.