Balotelli addio Genoa e nuova avventura in vista Può andare al Murcia terza serie spagnola

Balotelli lascia il Genoa, pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera. Dopo un'annata da dimenticare in rossoblù, l’attaccante si prepara a una sfida intrigante in Spagna, con l’ingresso nel Murcia, club di terza serie. Un’opportunità per risorgere e dimostrare ancora il suo talento. Provaci ancora, Mario: il campo ti aspetta per riscrivere il tuo destino.

Provaci ancora, Mario Balotelli. L`attaccante del Genoa è pronto a salutare il club ligure dopo un`avventura decisamente da dimenticare. In rossoblù. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: balotelli - genoa - avventura - addio

Balotelli a ‘Belve’: “Genoa scelta sbagliata, niente da invidiare a Messi e Ronaldo” - Nella quarta puntata di "Belve", Mario Balotelli si racconta in modo inedito e autentico, rivelando la sua visione sul calcio e la carriera che ha intrapreso.

Colonnese-Genoa, sarà addio a parametro zero: la Juventus di Michele Sbravati su di lui! Colonnese saluta il Genoa: il difensore verso una nuova avventura Lorenzo Colonnese è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua giovane carriera. Secondo quant Vai su Facebook

Balotelli: Genoa addio, ecco la nuova avventura per SuperMario; Genoa e Balotelli, rottura definitiva. I motivi di un addio imminente; Genoa-Balotelli, non è da escludere l'addio a gennaio.

Balotelli: Genoa addio, ecco la nuova avventura per SuperMario - Balotelli dice addio al Genoa Nei giorni scorsi, ospite di ‘Belve’, Balotelli è uscito allo scoperto rivelando che quella del Genoa si è rivelata “ una scelta sbagliata ”. Da sport.virgilio.it

Addio Genoa: Balotelli resta in Serie A, svelato il nuovo club - Nuova esperienza in Italia per Balotelli che è pronto a lasciare il Genoa per restare in Serie A. Segnala calcionow.it