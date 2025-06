Ballando con le stelle 2025 Milly Carlucci prepara il colpaccio | il cast della prossima edizione

Ballando con le stelle 2025 si prepara a scatenare l’entusiasmo dei fan con un cast che promette sorprese e colpi di scena. Milly Carlucci, sempre maestra nel sorprendere, sta tessendo una squadra di celebrità pronte a conquistare il dancefloor. Tra conferme e rumors, l’attesa cresce: chi sarà il grande nome “bomba” che farà parlare? Restate sintonizzati, perché la prossima edizione si preannuncia imperdibile e ricca di sorprese.

News Tv. La macchina organizzativa di Ballando con le stelle 2025 è già in pieno fermento e Milly Carlucci sembra pronta a sorprendere ancora una volta il pubblico di Rai 1. Dopo i primi nomi che iniziano a circolare, emerge un'indiscrezione che fa rumore: la presenza di un personaggio "bomba" ancora tenuto nascosto. In attesa della conferma ufficiale del cast, ecco chi potrebbe scendere in pista nella prossima edizione dello show più danzante del sabato sera. Francesca Pascale ballerina per una notte: la sorpresa di Milly Carlucci.

Totti a Ballando con le Stelle? “Mai dire mai” - Francesco Totti, l'icona del calcio italiano, potrebbe scendere in pista a "Ballando con le Stelle". Ospite della serata "Sognando Ballando con le Stelle", l'ex capitano della Roma è stato pressato da Milly Carlucci, ma ha risposto con indecisione.

