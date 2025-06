Bagno di folla per Sanchez-Bezos gli sposi nella suite da 11mila euro

Un vero e proprio bagno di folla ha accolto Sanchez Bezos, tra glamour e sorrisi sfavillanti, mentre gli sposi celebravano il loro giorno speciale nella lussuosa suite da 11mila euro. Venezia si trasforma in un palcoscenico da sogno: dal primo party nel giardino di Villa Baslini alla festa nel suggestivo chiostro della Madonna dell’Orto. Con 250 super ospiti attesi, questa giornata promette di essere indimenticabile, un perfetto racconto di eleganza e magia.

Venezia, oggi primo party nel giardino di Villa Baslini, poi la festa nel chiostro della Madonna dell’Orto. Attesi 250 super ospiti. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Bagno di folla per Sanchez-Bezos, gli sposi nella suite da 11mila euro

In questa notizia si parla di: bagno - folla - sanchez - bezos

Padova in delirio: prima la Virtus Entella per la Supercoppa C, poi domenica il bagno di folla per il ritorno in B - Padova è in fermento: sabato sera il match contro la Virtus Entella per la Supercoppa C apre una due giorni di festa per i tifosi.

Bagno di folla per Sanchez-Bezos, gli sposi nella suite da 11mila euro; Nozze Bezos, Cacciari: “Da mio nipote a Zaia è una gara a chi dice più idiozie”; Jeff Bezos-Lauren Sánchez, grande attesa a Venezia per il matrimonio dell’anno.

Bagno di folla per Sanchez-Bezos, gli sposi nella suite da 11mila euro - Venezia, oggi primo party nel giardino di Villa Baslini, poi la festa nel chiostro della Madonna dell’Orto. Lo riporta repubblica.it

Nozze Bezos, Cacciari: “Da mio nipote a Zaia è una gara a chi dice più idiozie” - Il filosofo è stato sindaco di Venezia dal 1993 al 2000 e dal 2005 al 2010. Secondo repubblica.it