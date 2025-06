Bagnino trovato morto | Travolto dal peso emotivo

Una tragedia che scuote la comunità: Matteo Formenti, 28 anni, accusato della tragica morte di Michael, è stato rinvenuto senza vita in un bosco a Cologne, presumibilmente vittima di un gesto estremo. Un dramma che evidenzia il peso emotivo insostenibile di un’accusa e di una vicenda così delicata. La sua scomparsa apre un doloroso capitolo di riflessione su responsabilità, pressione e fragilità umane.

Matteo Formenti, 28 anni, era indagato per la morte del piccolo Michael, 4 anni, caduto in acqua senza braccioli al parco di Castrezzato. Trovato morto in un bosco a Cologne: si ipotizza il suicidio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it