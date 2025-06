Bagnino trovato morto | si ipotizza suicidio forse legato al senso di colpa

Una tragedia che scuote la comunità: Matteo Formenti, 28 anni, trovato morto in un bosco di Cologne, potrebbe aver deciso di mettere fine alla sua vita, forse sopraffatto dal senso di colpa legato alla morte del piccolo Michael. La sua morte arriva dopo l’indagine sulla tragica caduta del bambino nel parco di Castrezzato. Un dolore che lascia spazio a molte domande e poche risposte, in attesa di ulteriori chiarimenti.

Matteo Formenti, 28 anni, era indagato per la morte del piccolo Michael, 4 anni, caduto in acqua senza braccioli al parco di Castrezzato. Trovato morto in un bosco a Cologne: si ipotizza il suicidio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Bagnino trovato morto: si ipotizza suicidio, forse legato al senso di colpa

Bagnino trovato morto, sgomento a Chiari: «Troppo dolore in una settimana» - Le voci dal paese: «Non servono parole, ma cuore, rispetto e ascolto» ... Si legge su giornaledibrescia.it

Bagnino trovato morto, lo psicologo: «Il peso del senso di colpa» - Alberto Ghilardi, ordinario di Psicologia clinica all’Università degli Studi di Brescia, prova a spiegare cosa possa essere scattato nella mente di Matteo Formenti ... Segnala giornaledibrescia.it