Bagnaia fa un disperato appello alla Ducati per poter lottare con Marquez | Da solo non posso fare niente

Dopo il GP del Mugello, Bagnaia lancia un appello acceso alla Ducati, desideroso di miglioramenti tecnici per affrontare al meglio Marc Marquez. La sua richiesta di supporto si fa sentire forte e chiara: senza sviluppo, la sfida resta impari. Riuscirà il costruttore a rispondere alle sue esigenze e riportare il talento italiano in vetta? La battaglia è aperta e le prossime mosse potrebbero cambiare le sorti della stagione.

Dopo il GP del Mugello Bagnaia chiede aiuto alla Ducati: senza sviluppi tecnici non riesce a trovare il feeling con la GP25 e a lottare alla pari con il compagno di squadra Marc Marquez. 🔗 Leggi su Fanpage.it

