Bagaglio a mano incluso nel biglietto aereo le low cost | Così aumentano prezzi e ritardi

Sempre più spesso, i viaggiatori si trovano a dover affrontare costi nascosti e ritardi con le compagnie low cost, dove il bagaglio a mano incluso nel biglietto sta scomparendo. La recente proposta del Parlamento europeo, che mira a garantire a tutti di portare un trolley senza sovrapprezzi, ha scatenato le critiche delle compagnie, pronte a difendere i propri interessi. Ma cosa cambierà davvero nel mondo del viaggio?

Il bagaglio a mano dovrà essere inserito nel costo del biglietto aereo. Si va verso una modifica delle norme europee: la Commissione trasporti del Parlamento europeo ha infatti approvato una proposta legata al regolamento sui diritti dei passeggeri che intende permettere a tutti i viaggiatori di portare un trolley in aereo. Le compagnie low cost hanno diffuso un comunicato per criticare l’emendamento: il supplemento per le valigie aggiuntive non potrà che essere scaricato sui consumatori. “Se confermato, il voto a favore dell’inclusione obbligatoria del bagaglio a mano di dimensioni maggiori nella tariffa base dei voli aerei – recita la nota di Aicalf, l’associazione italiana compagnie aeree low fares – rischia di aumentare i costi per i passeggeri e generare gravi inefficienze operative”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Bagaglio a mano incluso nel biglietto aereo, le low cost: “Così aumentano prezzi e ritardi”

