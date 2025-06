Bagaglio a mano gratis le low cost saranno obbligate per legge

Il mondo dei viaggi sta cambiando: il Parlamento europeo ha approvato quasi all’unanimità una normativa che rende il bagaglio a mano gratuito per tutti i passeggeri delle compagnie low cost. Da ora in poi, ogni viaggiatore potrà portare a bordo un trolley fino a 100 cm senza costi aggiuntivi, garantendo trasparenza e diritti più chiari. Una svolta che rivoluzionerà il modo di volare, contrastando le pratiche di extra costi nascosti.

Il 25 giugno il Parlamento europeo ha compiuto un passo per i diritti dei viaggiatori, votando quasi all’unanimità in Commissione Trasporti la proposta che sancisce il bagaglio a mano gratis. Ogni passeggero potrà portare a bordo un trolley fino a 100 cm complessivi senza costi aggiuntivi. I deputati Ue, su impulso del relatore Matteo Ricci (Partito Democratico), hanno votato il regolamento, che sarà vincolante e che punta a contrastare le pratiche non trasparenti delle compagnie low cost. La novità, una volta confermata in plenaria e recepita dagli Stati membri, metterà un freno alle politiche “alla carta” delle low cost, obbligandole a includere nel prezzo base anche il trolley in cabina. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Bagaglio a mano gratis, le low cost saranno obbligate per legge

In questa notizia si parla di: bagaglio - mano - gratis - cost

Il bagaglio a mano perfetto per EasyJet esiste e ora può essere tuo al 39% di sconto - Il bagaglio a mano perfetto per EasyJet esiste e ora è tuo a un super sconto! Partire in aereo senza pagare costi extra sul bagaglio è possibile con questo zaino da viaggio, attualmente disponibile su Amazon a soli 24,27€, con uno sconto del 39% rispetto al prezzo originale di 39,99€.

Translate postBagaglio a mano gratis, svolta della Ue: il Parlamento impone il trolley incluso anche sui voli low cost Vai su X

Bagaglio a mano sempre gratis in aereo, la proposta Ue fa arrabbiare le compagnie low cost: «Toglie la libertà di scelta ai passeggeri» Vai su Facebook

Low cost, cambia tutto: 7 kg di bagaglio gratis e rimborsi più facili. Ecco come fare; Ue contro le low cost: bagaglio a mano incluso per legge; Bagaglio a mano gratis in aereo, la proposta dell'Ue divide.

Low cost, cambia tutto: 7 kg di bagaglio gratis e rimborsi più facili. Ecco come fare - Più diritti per chi vola: la Commissione Ue cambia le regole su bagagli, rimborsi e passeggeri fragili. panorama.it scrive

Bagaglio a mano gratis, svolta della Ue: il Parlamento impone il trolley incluso anche sui voli low cost - Via libera della Commissione Trasporti del Parlamento Ue alla proposta che reinserisce il bagaglio a mano nel prezzo del biglietto aereo. Come scrive msn.com