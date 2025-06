Bagaglio a mano gratis in aereo Barbagallo Pd | Con la nuova norma stop alla speculazione

difeso per tutelare i passeggeri e garantire maggiore trasparenza. Ora, con questa nuova normativa, viaggiatori e famiglie potranno godere di un bagaglio a mano gratuito, senza sorprese o costi nascosti. È un passo avanti verso un sistema più equo e chiaro, che promuove la competizione leale tra le compagnie e protegge i diritti di chi sceglie di volare.

"Il regolamento approvato dalla commissione Trasporti del Parlamento europeo prevede che le compagnie aeree low cost debbano inserire nel costo del biglietto tutti gli oneri accessori, compreso anche il bagaglio. È una decisione giusta, importante e che come Partito democratico abbiamo fortemente. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

