Baby Touché assolto | non è stato il mandante dell' accoltellamento di un altro trapper

In un vortice di processi e incertezze giudiziarie, la vicenda Baby Touch 233 si conclude con un'inaspettata assoluzione, lasciando il pubblico e gli addetti ai lavori a riflettere sull’imprevedibilità della giustizia. Tra condanne, rinvii e archiviazioni, emerge una narrazione complessa che mette in discussione le dinamiche del mondo trap e delle scelte che lo animano. Ma cosa ci insegna questa storia?

PADOVA - Una condanna, un rinvio a giudizio e tre accuse cadute nel vuoto tra assoluzioni e sentenze di non luogo a procedere. E tra quelli che da questa storia datata 14 febbraio 2022, giorno. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Baby Touché assolto: non è stato il mandante dell'accoltellamento di un altro trapper

