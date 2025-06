Baby gang violenta a Reggio Emilia | sette giovanissimi accusati di rapine e aggressioni

Una crescente preoccupazione scuote Reggio Emilia: una baby gang composta da sette giovani tunisini è sotto accusa per rapine e aggressioni brutali. Tra fine marzo e inizio aprile, i raid hanno lasciato segni indelebili nella comunità, culminando in un'aggressione con sfregio. Un episodio che evidenzia la minaccia di criminalità giovanile e la necessità di interventi decisi. Ma quali sono le cause di questa escalation? Scopriamolo insieme.

Reggio Emilia, 26 giugno 2025 – Tre violente rapine e un’aggressione, culminata con lo sfregio permanente del viso di un egiziano. I raid sono stati messi a segno tra fine marzo e inizio aprile e per questi sono stati accusati i sette giovanissimi componenti di una baby gang a Reggio Emilia. Composta da sette cittadini tunisini, tre maggiorenni e quattro minori, al termine delle indagini (coordinate dalla Procura di Reggio Emilia e da quella presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna), la squadra Mobile locale ha eseguito nei loro confronti cinque misure cautelari. Per i tre maggiorenni, già gravati da precedenti di polizia è stata disposta la custodia cautelare in carcere, mentre per tre minori la misura cautelare del collocamento in comunità eseguita, però, solo nei confronti di due ragazzi in quanto il terzo risulta ancora irreperibile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Baby gang violenta a Reggio Emilia: sette giovanissimi accusati di rapine e aggressioni

In questa notizia si parla di: reggio - emilia - sette - baby

Rapinato del portafogli in zona stazione a Reggio Emilia - Reggio Emilia, 13 maggio 2025 - Un uomo è stato rapinato del portafogli questa sera in via Turri, nei pressi della stazione.

Reggio Emilia, sgominata una baby gang; VIDEO Reggio Emilia, fermata baby gang: i video delle rapine e delle aggressioni; POLIZIA DI STATO – REGGIO EMILIA * RAPINE E AGGRESSIONI: «SGOMINATA UNA BABY GANG, COMPOSTA DA SETTE TUNISINI».

Sgominata una baby gang a Reggio Emilia, cinque misure cautelari per rapine e aggressioni - REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Gli agenti della Squadra Mobile di Reggio Emilia hanno eseguito cinque misure cautelari, sgominando un gruppo composto da sette cittadini tunisini, tre maggiorenni e quattr ... Secondo italpress.com

Reggio Emilia, fermata baby gang: i video delle rapine e delle aggressioni - La Squadra Mobile di Reggio Emilia ha eseguito cinque misure cautelari, sgominando un gruppo composto da sette cittadini tunisini, tre maggiorenni e quattro minori. Lo riporta lapresse.it