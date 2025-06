Azzurre il grande sogno | regia di Santucci | La nostra impresa nata dalle delusioni

Azzurre il grande sogno, regia di Santucci, nasce dalle delusioni e dalla voglia di riscatto. La nostra nazionale femminile continua a sognare e a far sognare, con cuore, grinta e determinazione. Domani sera al Pireo, una semifinale storica che mancava da trent’anni: l’Italia affronta il Belgio, campione d’Europa. Un match che promette emozioni indimenticabili e che segna un nuovo capitolo nel basket femminile italiano.

L’ Italbasket femminile continua a sognare e a far sognare. E’ una nazionale che in campo ha messo cuore e determinazione, grinta e volontĂ quella che si appresta a scendere in campo domani sera al Pireo in una storica semifinale che al basket in rosa nazionale mancava da 30 anni. Sfideremo alle 19.30 il Belgio campione d’Europa che ieri ha strapazzato la Germania 83-59. L’altra sfida sarĂ Francia-Spagna. Ventotto anni, bolognese, la playmaker della Nazionale Mariella Santucci, quella rassegna continentale di Brno datata 1995 non l’ha vista, come tutte le sue compagne di squadra non era ancora nata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net