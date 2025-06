Azealia Banks è sparita dai cartelloni di due festival inglesi e denuncia | Volevano farmi dire a tutti i costi Free Palestine

Azealia Banks, la rapper statunitense nota per la sua personalità schietta e controversa, si è trovata al centro di un polverone mediatico: dopo essere stata inclusa nella lineup di due festival inglesi, il suo nome scompare misteriosamente, in quanto accusata di aver rifiutato di promuovere la causa “Free Palestine” sul palco. La sua storia solleva interrogativi sulla libertà artistica e le pressioni politiche nel mondo della musica. Ma cosa ci rivela questa vicenda sulla libertà creativa e i limiti imposti dagli eventi?

Fino a qualche giorno fa, Azealia Banks risultava nella lineup del Boomtown, che si svolgerà dal 6 al 10 agosto nell' Hampshire, e del Maiden Voyage, previsto il 9 agosto al Burgess Park di Londra. Ora, però, il suo nome non appare più in cartellone e, almeno secondo la sua versione dei fatti, sarebbe stata esclusa dai due festival musicali per essersi rifiutata di gridare "Free Palestine" dal palcoscenico. La rapper statunitense, classe 1991, ha pubblicato un post su X in cui ha spiegato l'accaduto: «Allora ragazzi, sto cancellando le mie partecipazioni a Boomtown e Maiden Voyage. I promoter mi hanno stressato per settimane cercando di costringermi a dire "Free Palestine" e minacciando di eliminarmi dal cartellone perché non voglio dirlo.