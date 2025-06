Avversaria Juve ottavi Mondiale per Club | ecco chi sfideranno i bianconeri dopo il secondo posto nel girone e quando si giocherà il match

La Juventus si prepara a un emozionante confronto agli ottavi del Mondiale per Club, dopo aver concluso al secondo posto nel girone. La sfida, che si deciderà questa notte, vedrà i bianconeri affrontare una delle squadre più prestigiose del calcio mondiale. Con il Real Madrid come possibile avversario, l’attesa cresce: chi riuscirà a conquistare la vittoria e avanzare nel torneo? Scopriamolo insieme, perché il grande spettacolo sta per cominciare!

Avversaria Juve ottavi Mondiale per Club: tutti i dettagli sulle possibili combinazioni del tabellone. Si deciderà questa notte la squadra che affronterà la Juve agli ottavi del Mondiale per Club. In questo momento i bianconeri, essendo arrivati al secondo posto del girone dopo la sconfitta contro il Manchester City, incontrerebbero il Real Madrid, ovvero la prima del girone H. I blancos scenderanno in campo questa sera contro il Salisburgo: gli austriaci sono anche loro a 4 punti mentre l'Al Hilal di Inzaghi, che ha sulla carta il match più semplice contro il Pachuca ha due punti in classifica.

