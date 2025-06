Avventura sensoriale nel mondo del caffè attraverso gli occhi di una coffee ambassador

Unisciti a un viaggio sensoriale nel mondo del caffè, visto attraverso gli occhi di una coffee ambassador appassionata. In un panorama in continua evoluzione, l’Italia sta sempre più scoprendo le infinite sfumature di questa bevanda, dalle origini alle tecniche di preparazione. Per valorizzare appieno queste ricchezze, è fondamentale un impegno costante nella divulgazione e nell’educazione. E per questo, ultimamente...

Quello del caffè è un panorama in continua evoluzione, che negli ultimi anni sta ampliando anche in Italia le proprie occasioni di consumo, offrendo esperienze gustative di qualità e sempre nuove, aprendo gli orizzonti del pubblico su origini, miscele, tostature e metodi di estrazione. In questo contesto però, c’è bisogno di un lavoro costante nella divulgazione e nella trasmissione di conoscenze su questo elemento, e per questo ultimamente emergono con un ruolo sempre più centrale figure professionali come quella del Coffee Ambassador, che ha il compito fondamentale di essere la voce del caffè e ciò significa non solo raccontare il prodotto, ma rappresentare l’intero mondo che si cela dietro ogni singolo chicco diffondendo una cultura sempre più forte sul mondo del caffè e guidando i professionisti del fuoricasa attraverso le sue infinite possibilità di impiego in nuove occasioni e momenti di consumo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Avventura sensoriale nel mondo del caffè attraverso gli occhi di una coffee ambassador

In questa notizia si parla di: caffè - avventura - sensoriale - mondo

BLUE DIAMONDS @imperialparfumsofficial Svela un mondo di pura eleganza mentre intraprendi un viaggio sensoriale con il profumo Blue Diamond. Questa radiosa fragranza si apre con un’esplosione luminosa di mandarino spagnolo e bergamotto, che si Vai su Facebook

Famolo strano | 10 luoghi in cui dire addio al caffè al volo.