Avevamo ragione a gridare “fuori l’Italia dalla Nato!” Non fosse stato ammazzato Pio La Torre….

Era evidente che dietro le mura di Bruxelles e nelle oscure stanze della strategia della tensione si celassero forze ben più grandi e pericolose di quanto potessimo immaginare. La verità, lentamente svelata, conferma ciò che già sospettavamo: la nostra intuizione sulla necessità di uscire dalla NATO era fondata sul desiderio di proteggere la sovranità e la sicurezza nazionale. Ora, più che mai, è il momento di riflettere e agire.

Lo sapevamo già, ma adesso lo possono comprendere tutti che avevamo ragione a gridare negli anni 70 “fuori l’Italia dalla Nato”. Eppure ancora non sapevamo, allora, che addirittura in quelle stanze di Bruxelles, sorvegliate qui in Italia dall’Arma dei Carabinieri, si nascondevano i laboratori della strategia della tensione, poi ci siamo arrivati con le inchieste e con il sudore dei familiari delle vittime. Però era evidente, allora, che quell’invasione di potenza militare sui nostri territori non avrebbe mai consentito una dinamica democratica nel nostro paese. Ce lo insegnò il coraggio di un comunista come Pio La Torre che si mise di traverso perché i missili nell’isola non ce li voleva: gliela fecero pagare cara e il suo assassinio pian piano mortificò anche quel fiero spirito della pace e della convivenza di cui si era fatto un naturale portatore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it