Aversa lite violenta tra stranieri in via Roma Matacena | Episodio da stigmatizzare chiederò al Prefetto più forze dell’ordine

Una rissa violenta tra stranieri a Aversa scuote la tranquillità della città, suscitando sdegno e preoccupazione tra i cittadini. Il sindaco Franco Matacena condanna fermamente l’episodio, ringraziando le forze dell’ordine per il loro impegno costante nel mantenere la sicurezza pubblica. È fondamentale affrontare con decisione questi comportamenti per preservare la coesione sociale e garantire un ambiente sereno per tutti. La città si mobilita affinché episodi simili non si ripetano, chiedendo interventi concreti dal prefetto e dalle autorità competenti.

"Un episodio grave, da stigmatizzare. Ringrazio le forze dell'ordine che operano con costanza sul territorio". Così il sindaco di Aversa, Franco Matacena, ai microfoni di Teleclubitalia, interviene dopo la violenta rissa tra cittadini stranieri e il successivo danneggiamento all'interno di un bar in via Roma, avvenuti martedì sera. Il primo cittadino ha fatto sapere di

