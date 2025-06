Aversa controlli nella movida | 18mila euro di multe e due denunce per droga e armi

Aversa si trasforma in una movida più sicura grazie ai severi controlli dei carabinieri, impegnati con moto agili e pronti a intervenire. Sono state elevate sanzioni per un totale di 18mila euro e due persone sono state denunciate per droga e armi. La lotta contro il degrado e le irregolarità prosegue, garantendo un ambiente più sicuro per cittadini e visitatori. La sicurezza non si ferma: il territorio si protegge con determinazione e strategia.

