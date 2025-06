Avere un bel sedere è diventato l' obiettivo principale di molti ragazzi che si allenano in palestra

Avere un bel sedere è diventato il nuovo obiettivo di molti ragazzi che si allenano in palestra, desiderosi di scolpire il proprio corpo e migliorare la propria autostima. Riccardo, 33 anni, ha sempre ammirato i glutei di chiunque, fin dall'infanzia, quando sognava supereroi dai fisici possenti. Ma come si raggiunge davvero questa meta? La risposta sta in un percorso di allenamento dedicato e costanza, che trasforma sogni in realtà.

Rich, 33 anni, ha sempre ammirato i glutei, di chiunque. Da bambino è cresciuto leggendo fumetti di supereroi e disegnando fisici esagerati, quindi un fondoschiena ben modellato era semplicemente parte del pacchetto. «Quando ho iniziato a prendere più seriamente il fitness, avere un bel sedere è diventato il mio obiettivo principale», racconta. «Non posso mentire, mi piace quando i miei amici più cari mi toccano o mi danno una pacca sul sedere.

