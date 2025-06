Avengers | Doomsday nuovi dettagli sul costume di Thor e l' allenamento di Chris Hemsworth

Scopri i segreti dietro il ritorno di Thor sul grande schermo! Il personal trainer di Chris Hemsworth svela dettagli esclusivi sull'allenamento dell’attore, che si prepara a indossare nuovamente il magico costume di Avengers: Doomsday. Con una sessione più soft rispetto al passato, Hemsworth si impegna a bilanciare forza e cura del look. Preparatevi a scoprire come si trasforma un eroe per vivere epiche avventure!

Il personal trainer di Chris Hemsworth ha rivelato qualche dettaglio sull'allenamento dell'attore per ritornare nelle vesti di Thor e ha anticipato una sessione più soft rispetto alle precedenti per via del costume. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Avengers: Doomsday, nuovi dettagli sul costume di Thor e l'allenamento di Chris Hemsworth

