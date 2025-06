Avengers | Doomsday l’aggiornamento rivela i dettagli del costume di Thor e l’allenamento ridotto di Chris Hemsworth

L’attesa cresce per Avengers: Doomsday, con rivelazioni sorprendenti sul costume di Thor e un allenamento più leggero di Chris Hemsworth. I fan sono curiosi di scoprire come il Dio del Tuono si trasformerà in questa nuova avventura, mentre l’attore si prepara a sorprendere ancora una volta. La Marvel continua a mantenere alta l’attenzione, promettendo azione e innovazione. Resta sintonizzato per tutte le ultime novità su questo epico capitolo!

Sono stati rivelati i primi dettagli sul nuovo costume di Thor in Avengers: Doomsday. Chris Hemsworth è uno dei due Avengers originali confermati nel cast di Avengers: Doomsday. L’attore è stato anche il primo protagonista annunciato per il film del Marvel Cinematic Universe quando lo studio ha rivelato il cast attraverso un live streaming a sorpresa con le sedie degli attori mostrate nel corso di alcune ore. Thor detiene un record impressionante nell’MCU, essendo l’unico eroe con quattro film da solista, anche se Spider-Man di Tom Holland lo eguaglierà nel 2026. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

