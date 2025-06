Avellino truffa via SMS con falso CUP | l’ASL mette in guardia i cittadini

L’ASL di Avellino lancia un allarme importante: una truffa via SMS con falso CUP sta mettendo a rischio i cittadini. Questa frode, volta a ottenere dati sensibili o denaro, ha già colpito numerose persone nel capoluogo irpino. È fondamentale essere vigili e diffondere l’allerta. L’Azienda Sanitaria invita tutti a prestare attenzione e a seguire le istruzioni per evitare di cadere nelle trappole dei truffatori.

AVELLINO — L’ASL di Avellino rompe il silenzio e interviene ufficialmente sulla truffa telefonica che da giorni colpisce numerosi cittadini del capoluogo irpino. A seguito delle molteplici segnalazioni pervenute all’Ufficio Relazioni con il Pubblico e al Call Center aziendale, l’Azienda Sanitaria. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

