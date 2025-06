Avellino scuola e politica al centro del dibattito | il Partito Democratico rilancia il confronto nei territori

Un momento di grande rilevanza nel cuore di Avellino, dove scuola e politica si sono incontrate per discutere del futuro educativo del nostro territorio. Promosso dal Partito Democratico, l’evento ha acceso il dialogo tra cittadini, studenti e rappresentanti istituzionali, sottolineando l’importanza di un confronto aperto e condiviso. La sfida ora è trasformare queste idee in azioni concrete per costruire una scuola più inclusiva e innovativa, capace di rispondere alle esigenze di domani.

AVELLINO – Si è tenuta oggi, presso il Circolo della Stampa di Avellino, la quinta tappa del ciclo di incontri “Cantiere Democratico”, promosso dal Circolo “Aldo Moro” del Partito Democratico. L’appuntamento, dal titolo “Appunti Dem: per la scuola di oggi e di domani”, ha rappresentato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: democratico - avellino - scuola - partito

Avellino, il PD lancia il Cantiere Democratico: “Guerra ed Europa, si parla tanto ma si agisce poco” - Oggi pomeriggio, presso la sala “Spazio Arena” di Avellino, si è svolto il convegno “Il Mezzogiorno in Europa: un nuovo protagonismo per la Campania”.

Il viaggio di #BerlinguerALoveStory continua! Vi aspettiamo martedì 17 giugno, alle h 21:00, ad Ozzano dell'Emilia, in provincia di #Bologna, presso la Piazzetta Scuola Media Panzacchi, per una proiezione all'aperto, organizzata dall'amministrazione comu Vai su Facebook

Cantiere democratico, focus sulla scuola con l’onorevole Irene Manzi; Cantiere Dem, Manzi (PD): “Difendere le scuole delle aree interne dai tagli delle risorse”; Avellino, Laura Nargi: «La mia scuola è il Pd».

Cantiere democratico, focus sulla scuola con Irene Manzi - Il Circolo PD “Aldo Moro” di Avellino promuove la quinta tappa del percorso Cantiere Democratico – Idee per il presente, visioni per il futuro, dedicata a uno dei temi più centrali per il ... Segnala corriereirpinia.it

Avellino, crisi: Misiani chiama a rapporto i consiglieri Pd - È il difficile rebus politico cui è chiamato a rispondere il Partito democratico avellinese nelle ore concitate della crisi permanente a ... Riporta ilmattino.it