Avellino ostaggio no al bilancio di Nargi | i candidati Pd avvertono

Avellino si trova adesso in una fase cruciale, tra immobilismo e sfide irrisolte. I candidati del PD, Francesca Di Iorio, Nino Sanfilippo e gli altri firmatari, lanciano un chiaro messaggio: il futuro della città non può essere affidato a decisioni che rischiano di ostacolare la rinascita. Un anno dopo la vittoria di Nargi, l’onda di insoddisfazione cresce, e la richiesta di un cambio di rotta diventa imprescindibile per il bene di tutti.

Tempo di lettura: 3 minuti La nota a firma dei candidati della lista Pd: Francesca Di Iorio, Nino Sanfilippo, Maurizio Giovanniello, Ciriaco Morano, Antonio Iannaccone, Ada Famiglietti, Emilia Falciano, Giovanni Guerriero, Benedetta Tedeschi, Donatella Buglione, Elvira Micco " Avellino, immobile e senza futuro: un anno dopo, la misura è colma, no al voto favorevole al bilancio di Nargi: A un anno esatto dalla vittoria di Laura Nar gi, Avellino è piombata in uno stato di immobilismo totale, ostaggio di una maggioranza spaccata, opaca e senza visione. La sindaca ha rivendicato fin dal primo giorno la continuità con l'esperienza di Gianluca Festa, e oggi – a distanza di 12 mesi – possiamo dirlo con nettezza: quella continuità ha condannato la città all'inconsistenza amministrativa e alla crisi politica permanente.

