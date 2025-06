Avellino attività ludico-didattiche al Museo Irpino e alla Biblioteca Provinciale S e G Capone | il programma

L’estate 2025 si anima di creatività e scoperta ad Avellino con il programma di attività ludico-didattiche del Museo Irpino e della Biblioteca Provinciale S. G. Capone. Un’opportunità unica per bambini e ragazzi di vivere esperienze coinvolgenti tra laboratori, letture, giochi e proiezioni, dimostrando che anche in vacanza, il sapere non si ferma. Preparatevi a un’estate indimenticabile all’insegna della cultura e del divertimento!

Una ricca offerta di attività ludico - didattiche animerà l’estate 2025 del Museo Irpino e della Biblioteca Provinciale S. e G. Capone di Avellino. Anche quest’anno le due istituzioni culturali della Provincia di Avellino non vanno in vacanza e propongono laboratori, letture, giochi e proiezioni. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

