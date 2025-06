Autovelox della circonvallazione di Catania Bonaccorso PD | Le multe elevate potrebbero essere carta straccia

Le multe elevate rilevate dagli autovelox della circonvallazione di Catania potrebbero presto rivelarsi insubstanzabili, rischiando di trasformarsi in carte straccia. Secondo recenti indiscrezioni di stampa, gli autovelox installati e attivi da ottobre 2024 in viale Andrea Doria potrebbero essere stati configurati in modo irregolare, con conseguenze che potrebbero mettere in discussione la validità delle sanzioni e creare un pesante danno economico per le casse comunali.

