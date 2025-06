Autostrada A8 svincoli di Legnano e Castellanza | le chiusure di giugno e luglio 2025

Attenzione automobilisti! A giugno e luglio 2025, l’autostrada A8 tra Legnano e Castellanza subirà alcune modifiche alla viabilità per importanti lavori di rifacimento della segnaletica. Le chiusure temporanee influenzeranno gli svincoli, richiedendo percorsi alternativi e una pianificazione accurata dei vostri spostamenti. Restate aggiornati sulle date e le soluzioni consigliate per affrontare senza stress questi interventi cruciali. La sicurezza e l’efficienza delle vostre tratte sono la nostra priorità.

Legnano, 26 giugno 2025 – Viabilità modificata sull’ autostrada A8 Milano-Varese agli svincoli di Legnano e Castellanza, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale. Legnano. Dalle 21 di mercoledì 25 alle 5 di giovedì 26 giugno, sarà chiuso lo svincolo di Legnano, in entrata e in uscita.. In alternativa si consiglia di utilizzare i seguenti svincoli: in entrata verso Varese e in uscita per chi proviene da Milano e da Varese: Castellanza, sulla stessa A8; in entrata verso Milano: Origgio Uboldo, sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, o Lainate Arese sulla stessa A8.. Castellanza. Si ricorda che l'entrata dello svincolo di Castellanza verso Milano è chiusa, in modalità continuativa fino alle 24 del 27 luglio, per lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza e antirumore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it