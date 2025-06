Autostrada A11 | mezzo pesante in fiamme fra Chiesina Uzzanese e Altopascio Tratto riaperto dopo le 13,30

Alle prime ore del pomeriggio, la circolazione sulla A11 Firenze-Pisa ha subito un'interruzione a causa di un incendio che ha interessato un mezzo pesante tra Chiesina Uzzanese e Altopascio. Fortunatamente, il tratto è stato riaperto dopo le 13:30, ripristinando così la viabilità e permettendo ai pendolari di riprendere il viaggio in sicurezza. Rimanete aggiornati per ulteriori novità sulla situazione autostradale.

Poco prima delle ore 13:30, sulla A11 Firenze-Pisa, è stato riaperto il tratto compreso tra Chiesina Uzzanese e Altopascio in direzione Pisa, che era stato chiuso a causa di un mezzo pesante in fiamme al km 48 L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Autostrada A11: mezzo pesante in fiamme fra Chiesina Uzzanese e Altopascio. Tratto riaperto dopo le 13,30

In questa notizia si parla di: mezzo - pesante - fiamme - chiesina

Mezzo pesante fuori controllo finisce contro il guardrail - Una notte di paura sulla tangenziale di Trento, dove un mezzo pesante ha perso il controllo, schiantandosi violentemente contro il guardrail.

Translate post Sulla #A11 a causa di un mezzo pesante in fiamme è stato chiuso il tratto tra Chiesina Uzzanese e Altopascio in direzione Pisa. #BreakingNews #viabiliTOS Vai su X

Camion in fiamme sulla A11 Firenze-Pisa: chiuso il tratto tra Chiesina Uzzanese e Altopascio; Camion in fiamme sulla A11, temporaneamente chiuso il tratto tra Chiesina Uzzanese e Altopascio; Altopascio, Tir in fiamme sulla Firenze Mare.

A11 FIRENZE-PISA: RIAPERTO IL TRATTO TRA CHIESINA UZZANESE E ALTOPASCIO IN DIREZIONE PISA - PISA: RIAPERTO IL TRATTO TRA CHIESINA UZZANESE E ALTOPASCIO IN DIREZIONE PISA Roma, 26 giugno 2025 – Poco prima delle ore 13:30, sulla A11 Firenze- Riporta msn.com

Camion in fiamme sulla A11, temporaneamente chiuso il tratto tra Chiesina Uzzanese e Altopascio - Pisa, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Chiesina Uzzanese e Altopascio in direzione Roma, ... Secondo gonews.it