Autostrada A1 | chiusa per cinque notti la stazione di Impruneta

Se vi state preparando a viaggiare lungo l’autostrada A1, attenzione: la stazione di Impruneta rimarrà chiusa per cinque notti. Questa misura, necessaria per interventi di potenziamento degli impianti nella galleria "Brancolano", potrebbe influire sui vostri piani. Per evitare disagi e pianificare al meglio il vostro percorso, ecco tutto quello che dovete sapere sulle tempistiche e alternative disponibili.

