Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Meridionale via alla copianificazione permanente con enti locali e territoriali

La Conferenza Operativa dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha segnato un passo decisivo verso una copianificazione permanente con enti locali e territoriali. Con un focus sull’aggiornamento delle attività e sulla normativa, si apre una nuova fase di collaborazione per un territorio più sicuro e resilientemente gestito. La strada tracciata promette di rafforzare l’assetto idrogeologico e la tutela delle comunità, garantendo un futuro più protetto e sostenibile.

Si è riunita la Conferenza Operativa dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, per un aggiornamento sulle attività svolte per la realizzazione del progetto di Piano Stralcio di Bacino del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale per l’Assetto, la Mitigazione e la Gestione del rischio da Alluvioni – CalabriaLao ( PSdGDAM RisAl CalLao) e per la valutazione del nuovo testo normativo in coerenza con quanto disposto dalla Delibera n.1 della Conferenza Istituzionale Permanente del 19 febbraio 2025. Al riguardo il Segretario Generale, Vera Corbelli, ha affermato: “si tratta di un Piano che identifica la Calabria quale area pilota per questo nuovo approccio di pianificazione che rappresenta un unicum per la tematica delle alluvioni, in quanto tende ad unificare gli aspetti peculiari del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (Decreto Legislativo 1522006), con quelli del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (Decreto Legislativo 492010)”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it