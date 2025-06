Automazione artificiale verso intelligenza | discussione nella chiesa di San Giorgio

Un dialogo stimolante tra due menti appassionate aprirà le porte alla riflessione sull’automazione artificiale e l’intelligenza, in un contesto unico come la chiesa di San Giorgio ad Almenno San Salvatore. Silvia Metzeltin e Stefano Isola ci guideranno in un confronto tra etica, tecnologia e futuro, offrendo spunti preziosi per comprendere come queste innovazioni plasmeranno il nostro mondo. Non mancate a questa importante occasione di discussione e scoperta.

Almenno San Salvatore. Lei è una giornalista scrittrice, lui un docente universitario. Ad accomunarli l’interesse per l’intelligenza artificiale e l’automazione. Sarà un dialogo a due voci, tra Silvia Metzeltin e Stefano Isola, quello che andrà in scena sabato 28 giugno alle 17,30 nella chiesa di San Giorgio in Lemine ad Almenno San Salvatore, e che è inserito tra i 18 appuntamenti della quinta edizione festival della Val d’Esino “Madre Terra il pianeta verdeazzurro”, che si tiene in provincia di Lecco, nei Comuni di Esino Lario e Perledo. Il titolo dell’evento, “Automazione artificiale vs intelligenza”, annuncia una conferenza- dialogo su un tema quanto mai di attualità in un tempo in cui l’intelligenza artificiale sta cambiando il mondo e sta accelerando l’automazione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - “Automazione artificiale verso intelligenza”: discussione nella chiesa di San Giorgio

In questa notizia si parla di: automazione - artificiale - intelligenza - chiesa

“Automazione artificiale verso intelligenza”: discussione nella chiesa di San Giorgio; Antiqua et Nova: l’intelligenza artificiale alla luce della fede; Chiesa e AI: l’eredità digitale di Francesco e la visione di Leone XIV.

“Automazione artificiale verso intelligenza”: discussione nella chiesa di San Giorgio - Sarà un dialogo a due voci, tra Silvia Metzeltin e Stefano Isola, quello che andrà in scena sabato 28 giugno alle 17,30 nella chiesa di San Giorgio in Lemine ad Almenno San Salvatore ... Come scrive bergamonews.it

Chiesa, la sfida dell'intelligenza artificiale - MSN - Nell'era dell'intelligenza artificiale l'arrivo sorprendente di Leone XIV sul Soglio di Pietro si può anche leggere come un formidabile segno dei tempi. Segnala msn.com