Automazione artificiale verso intelligenza | discussione nella chiesa di San Giorgio

Almenno San Salvatore. Lei è una giornalista scrittrice, lui un docente universitario. Ad accomunarli l'interesse per l'intelligenza artificiale e l'automazione. Sarà un dialogo a due voci, tra Silvia Metzeltin e Stefano Isola, quello che andrà in scena sabato 28 giugno alle 17,30 nella chiesa di San Giorgio in Lemine ad Almenno San Salvatore, e che è inserito tra i 18 appuntamenti della quinta edizione festival della Val d'Esino "Madre Terra il pianeta verdeazzurro", che si tiene in provincia di Lecco, nei Comuni di Esino Lario e Perledo. Il titolo dell'evento, "Automazione artificiale vs intelligenza", annuncia una conferenza- dialogo su un tema quanto mai di attualità in un tempo in cui l'intelligenza artificiale sta cambiando il mondo e sta accelerando l'automazione.