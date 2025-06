Autobus Bologna arriva la nuova linea tra Borgo Panigale e Casteldebole | quando parte

Bologna si prepara a vivere un nuovo capitolo di mobilità urbana con l'arrivo della linea 22, la connessione veloce tra Borgo Panigale e Casteldebole. A partire dal 30 giugno, questa innovativa linea potenzierà la rete di trasporto, offrendo corse frequenti e un servizio più efficiente. Un passo importante per migliorare gli spostamenti cittadini e rendere la città sempre più accessibile e sostenibile. Preparati a scoprire un modo nuovo di muoverti in città!

Bologna, 26 giugno 2025 – Conto alla rovescia per la nuova linea 22 della Tper. Dal 30 giugno, infatti, viene istituita una nuova linea urbana che collega Borgo Panigale a Casteldebole: la linea 22 sarà attiva dal lunedì al sabato (eccetto il periodo dal 2 al 30 agosto) con corse ogni 35 minuti nell'arco orario di servizio dalle 7.30 alle 19.45 e consente l'interscambio con la linea urbana 19 nei pressi del capolinea di Casteldebole e, in via della Pietra, con le linee 23, 81, 87, 91, 576 e N7 e con le linee extraurbane della direttrice Valsamoggia. La linea 22 è funzionale anche al collegamento con le stazioni Casteldebole (tramite l'adiacente fermata bus Galeazza) e Bologna Borgo Panigale (fermata bus Borgo Panigale Stazione) della ferrovia Bologna-Vignola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it