Auto si schianta e va a fuoco a Marne Filago il conducente sviene tra le fiamme | salvato dai carabinieri

Una notte di paura a Marne Filago, quando un'auto in fiamme ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Il conducente, un 35enne, è rimasto intrappolato tra le fiamme e si è svuotato, ma grazie all'intervento tempestivo dei carabinieri è stato salvato dall'inferno. Un episodio che sottolinea il coraggio e la prontezza delle forze dell'ordine nel fronteggiare emergenze estreme. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa vicenda incredibile.

É successo la scorsa notte a Marne Filago, in provincia di Bergamo. Il conducente dell'auto, un 35enne, ha perso il controllo del mezzo per cause ancora da chiarire. I carabinieri l'hanno estratto dall'abitacolo appena prima che le fiamme avvolgessero tutta la macchina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

