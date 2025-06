Auto si ribalta in una stradina in città | grande spavento per una ragazza

Un episodio di grande shock si è verificato questa mattina a San Pietro Vernotico, quando una giovane donna alla guida di una Fiat Punto ha rischiato di perdere il controllo e si è ribaltata in una stretta stradina del centro. L’incidente, avvenuto intorno alle 8.30, ha provocato grande spavento e preoccupazione tra i passanti. Fortunatamente, grazie alla pronta assistenza dei soccorsi, la ragazza sta bene, ma l’episodio richiama l’attenzione sulla sicurezza nelle zone più strette della città.

SAN PIETRO VERNOTICO - L'auto si è ribaltata in una stradina nel centro di San Pietro Vernotico, dove a mala pena c'è lo spazio per il transito di un veicolo. Sfortunata protagonista di questo episodio è una giovane alla guida di una Fiat Punto. L'incidente si è verificato intorno alle ore 8.30. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

