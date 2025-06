Auto prende fuoco mentre guida la conducente accosta in tempo

Un episodio di grande tensione si è svolto ieri mattina a Pontedera, quando un'auto in movimento ha improvvisamente preso fuoco. La conduente, tempestiva nel suo intervento, è riuscita ad accostare in tempo, evitando conseguenze peggiori. L’incidente, avvenuto nei pressi del polo scolastico Carlesi, mette in evidenza l’importanza della prontezza e della presenza di spirito alla guida. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito, e le cause dell’incendio sono ancora da chiarire.

Procedeva in auto in via Umberto Terracini, a Pontedera, quando ad un tratto ha notato che qualcosa non andava. Di lì a poco, le fiamme. E' successo ieri mattina, 25 giugno, nei pressi del polo scolastico Carlesi. La donna al volante ha accostato appena possibile, evitando così di rimanere. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

