Auto in fiamme a Il Riccio | intervengono i Vigili del Fuoco di Arezzo

Nel pomeriggio di oggi, i Vigili del Fuoco di Arezzo sono intervenuti in località Il Riccio, nel comune di Civitella in Val di Chiana, a causa di un incendio che ha coinvolto un’automobile. Il veicolo, parcheggiato a bordo strada, ha preso fuoco per cause ancora da accertare. Le fiamme si sono rapidamente propagate anche alla vegetazione circostante, interessando una vicina area di sterpaglie. I pompieri hanno provveduto a domare l’incendio, evitando che le fiamme si estendessero ulteriormente. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta. L'articolo proviene da Arezzo News - L'Ortica. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Auto in fiamme a Il Riccio: intervengono i Vigili del Fuoco di Arezzo

