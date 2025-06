Auto di traverso e chiodi a tre punte sulla strada | ladri in azione nella notte a Vigolzone

Una notte di tensione a Vigolzone, dove ladri esperti hanno fatto trapelare la loro presenza con auto di traverso e chiodi a tre punte sulla strada, seminando il panico. Dopo il colpo nella zona di Castelsangiovanni, la stessa banda ha colpito ancora, dimostrando abilità e freddezza. La crescente serie di furti evidenzia la necessità di maggiori misure di sicurezza per proteggere imprese e comunità.

Un altro colpo portato a segno da ladri professionisti nel Piacentino. Dopo il furto ingente della scorsa settimana nella zona della logistica di Castelsangiovanni, nella notte tra mercoled√¨ e gioved√¨ 26 giugno √® stata presa di mira un'azienda in Valnure con le stesse identiche modalit√†: auto. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

