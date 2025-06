Auto a fuoco le fiamme attaccano le sterpaglie

Un episodio inquietante a Civitella in Val di Chiana, dove un'auto in sosta si è improvvisamente incendiata, minacciando di propagare il fuoco alle sterpaglie circostanti. Fortunatamente, l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato danni maggiori, spegnendo sia il veicolo che le sterpaglie in fiamme. Nessuna persona è rimasta ferita, ma l’incendio solleva ancora interrogativi sulle cause di questo singolare episodio.

Civitella in Val di Chiana (Arezzo), 26 giugno 2025 – Auto in fiamme a Civitella in Val di Chiana, in località Il Riccio. Un auto ferma lungo il bordo della strada è andata a fuoco per causa da accertare, l’incendio si è propagato anche alla vicina sterpaglia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Arezzo che hanno spento l’incendio dell’auto e della limitrofa sterpaglia che stava cominciando a bruciare. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incendio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Auto a fuoco, le fiamme attaccano le sterpaglie

