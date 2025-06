Autismo ‘Fattoria dei sorrisi’ | con l’Associazione Jole Santelli esperienza immersiva per famiglie

La 'Fattoria dei Sorrisi', un'iniziativa solidale promossa dall'Associazione Jole Santelli, offre un'esperienza immersiva e rigenerante per le famiglie di adolescenti con disabilità cognitive. Tra attività all'aperto, laboratori e il contatto con animali e natura, crea un ambiente in cui divertirsi, imparare e rafforzare i legami. Un'opportunità unica di crescita e condivisione, perché l'inclusione parte dal cuore e dalla natura.

(Adnkronos) – Una iniziativa solidale dedicata alle famiglie di adolescenti con disabilità cognitive che, tra attività ludiche all'aperto, laboratori, contatto con gli animali e con la natura, possono divertirsi, imparare, stare insieme e crescere. E' la 'Fattoria dei Sorrisi', un progetto promosso dall'Associazione Jole Santelli. "Quando si parla di disabilità, l'attenzione si concentra su chi

