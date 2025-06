Aurora Tamigio ad Agrate Conturbia con Il cognome delle donne

Aurora Tamigio approda ad Agrate Conturbia per la rassegna 2025 "Paideia incontra Autrici, Autori, Lettrici e Lettori", un'occasione imperdibile per scoprire il suo nuovo romanzo "Il cognome delle donne". Organizzato da Paideia in collaborazione con la Feltrinelli Point di Arona, l'evento promette dialoghi coinvolgenti e spunti di riflessione. Non perdere questa opportunità di immergerti nel mondo di Tamigio, un appuntamento che lascerà il segno.

Aurora Tamigio ad Arona con "Il cognome delle donne" - Il 2025 segna un'importante tappa per la rassegna "Paideia incontra Autrici, Autori, Lettrici e Lettori".

“Il cognome delle donne” di Aurora Tamigio si aggiudica il Premio Bancarella - Libreriamo - Si intitola “Il cognome delle donne” e probabilmente ne avete sentito parlare già nei mesi scorsi perché è, sin dalla pubblicazione, fra i libri più acquistati nel nostro Paese. Lo riporta libreriamo.it

Premio Bancarella 2024: vince Aurora Tamigio con “Il cognome delle donne” - SoloLibri.net - È Aurora Tamigio con Il cognome delle donne, edito da Feltrinelli, la vincitrice del Premio Bancarella 2024. Come scrive sololibri.net